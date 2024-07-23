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Киевское "Динамо" отказалось от рукопожатий с игроками "Партизана" из-за их приезда в РФ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Футболисты киевского "Динамо" решили отказаться от традиционных ритуалов, включая рукопожатия, перед матчами квалификации Лиги чемпионов с белградским "Партизаном". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер украинской команды Александр Шовковский.

Решение связано с участием "Партизана" в недавнем товарищеском турнире в Москве.

"Мы с огромным, мягко говоря, непониманием, восприняли поездку "Партизана" на товарищеский турнир в Москву – учитывая четкое решение УЕФА отстранить российские клубы от соревнований в Европе. Учитывая все вышеупомянутые обстоятельства, мы решили отказаться от всех официальных мероприятий", - сказал Шовковский.

В июле в Москве прошел "Братский кубок" с участием сербских "Партизана", "ОФК Белград", а также московских ЦСКА и "Динамо".

Киевское "Динамо" и "Партизан" сыграют во втором отборочном раунде Лиги чемпионов. 23 июля команды сыграют в польском Люблине, где киевляне будут хозяевами поля; 31 июля состоится ответная встреча в Белграде.

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