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В России задумали снять кино о триумфе хоккейной сборной страны на ОИ-2018

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Главный тренер петербургского СКА, хоккейный менеджер Роман Ротенберг заявил о планах снять в РФ художественный фильм о триумфе олимпийской сборной страны по хоккею на Играх-2018 в Пхенчхане. По его словам, эту идею он обсуждал с Олегом Знарком, под руководством которого сборная России завоевала золото Олимпиады в Южной Корее.

"Мы вспоминали разные моменты, как работали вместе в сборной России. Вспомнили золотой Пхенчхан. И обсуждали то, что нам, может быть, вообще надо снять фильм об Олимпиаде 2018 года. Мы об этом серьезно думаем", - приводит слова Ротенберга "Матч ТВ".

Ротенберг считает, что роль Знарка в этом фильме мог бы сыграть актер Владимир Машков. Тем более, во время полета в Пхенчхан сборная России по хоккею смотрела фильм "Движение вверх" о триумфе советских баскетболистов на ОИ-1972, где роль главного тренера исполнил как раз Машков.

"Мы получили очень большую мотивацию", - признался Ротенберг.

"У нас есть индийские партнеры, которые готовы участвовать в этом проекте. Они давно сотрудничают с Машковым, проводят кинофестивали в Индии. Мы можем всё это объединить, но для того нужно время, надо писать сценарий", - сказал он.

В финале Игр-2018 в Пхенчхане российские хоккеисты в овертайме одолели Германию.

Владимир Машков Роман Ротенберг хоккей Олег Знарок
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