Поветкин поддержал Гончарова перед финалом Гран-при АСА

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион-2004, экс-регулярный чемпион WBA и экс-временный чемпион WBC в тяжелом весе Александр Поветкин пожелал удачи Евгению Гончарову в финале Гран-при АСА в тяжелом весе в поединке с Адамом Богатыревым.

"Хочется поддержать Евгения Гончарова. Знаю, что ему предстоит поединок в финале Гран-при. Желаю ему победы, будем болеть за него", - сказал Поветкин "Интерфаксу".

Бой Гончарова и Богатырева возглавит турнир АСА 178, который состоится 16 августа в Краснодаре.