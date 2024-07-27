Сборная Китая стала первым чемпионом Олимпиады-2024
Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Команда Китая завоевала золотую медаль стартовавших в Париже летних Олимпийских игр-2024 в стрельбе из пневматической винтовки (10 м) в миксте.
В составе команды выступили Шэн Лихао и Юйтин Хуан.
В финале представители Китая одолели Южную Корею.
Обладателями бронзовой награды стали спортсмены из Казахстана, в противостоянии за третье место одолевшие Германию.
Таким образом, в Париже-2024 был разыгран первый комплект наград.
Олимпиада будет проходить до 11 августа. В ней в качестве нейтральных атлетов выступят 15 россиян, их достижения в медальном зачете учтены не будут.