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Российский пловец Сомов выбыл из борьбы за медали ОИ на 100-метровке брассом

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Евгений Сомов финишировал седьмым в полуфинальном заплыве на 100 метров брассом на проходящей в Париже летней Олимпиаде.

Его время – 1 минута ровно.

В результате Сомов не смог выйти в финал в данной дисциплине.

Ожидается, что позднее он выступит в заплывах на 50 м вольным стилем.

Сомов – единственный россиян в водных дисциплинах ОИ.

Всего в Париже-2024 выступают 15 россиян, они участвуют под нейтральным флагом, их достижения в медальном зачете учтены не будут.

ОИ Париж Евгений Сомов плавание
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