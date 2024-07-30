На Кубке России по плаванию превзошли результат чемпионки ОИ-2024

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Евгения Чикунова выиграла заплыв на 100 м брассом в финале Кубка России в Екатеринбурге.

Ее время – 1 минута 5,26 секунды. Оно оказалось лучше, чем у южноафриканки Татьяны Смит, победившей в аналогичной дисциплине на Олимпиаде-2024 в Париже. Результат Смит – 1 минута 5,28 секунды.

В Олимпийских играх в Париже принимают участие 15 россиян, среди них один пловец – Евгений Сомов. Все они выступают в качестве нейтральных атлетов.

Евгения Чикунова – призер чемпионата мира, победительница чемпионата Европы, многократная чемпионка России. Ей принадлежит рекорд на 200 м брассом – 2 минуты 17,55 секунды.