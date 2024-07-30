Глава Международной ассоциации вейксерфинга отметил вклад России в его развитие

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российский этап мировой серии Международной ассоциации вейксерфинга (CWSA) вносит вклад в развитие вида спорта во всем мире, заявил президент CWSA Джон Шилдс. По его словам, политическая обстановка не может влиять на решение о проведении соревнований.

"Мы не отстраняем спортсменов, если они не нарушают правила ассоциации, мы считаем, что ограничивать участие по иным причинам – нерационально. Если кто-то хочет привлекать политику — пожалуйста. Но у нас тут более важная задача – спорт", — приводит слова Шилдса пресс-служба Российской федерации серфинга.

Руководитель CWSA добавил, что в России вейксерфинг активно развивается и с 2019 года представители этой страны ежегодно попадают в лидеры списков ассоциации.

Золотой этап мировой серии Международной ассоциации вейксерфинга CWSA завершился в Москве 28 июля. Соревнования Wakesurf Cup 2024 являются отбором на чемпионат мира, который пройдет осенью в Швейцарии.

"Международные соревнования прошли на самом высоком уровне и объединили спортсменов и зрителей из разных уголков планеты: как из Азии, так и из Европы. Состоялся настоящий спортивный праздник, в котором побеждает сильнейший. На Wakesurf Cup 2024 царила максимально доброжелательная атмосфера, спортсмены и гости получили удовольствие не только от профессионального катания, но и от самого праздничного духа наших соревнований, этот день сопровождали солнце, вода, фестивальные активности и музыка", — заявил президент Российской федерации серфинга Александр Вайнштейн.

В турнире приняли участие 86 спортсменов из 11 стран: Японии, Туниса, Южной Кореи, Зимбабве, Португалии, Израиля, Китая, Армении, Кыргызстана, Белоруссии и России. В течение двух дней они соревновались в дисциплинах вейксерфинг и вейкским, в категориях профессионалы (Pro) и любители (Amateur).

Сильнейшими в дисциплине "вейкским" среди женщин стали спортсменки из России: Татьяна Добрякова, Вероника Прокопьева и Юлия Смирнова. В свою очередь среди мужчин также все ступени пьедестала достались россиянам: Степану Горданову, Никите Шамаханову и Сергею Данилову.

Победителями в дисциплине "вейксерф женщины" стали россиянка Кристина Колесникова, кореянка Сан Хва Кими россиянка Александра Туненко. Среди мужчин наилучших результатов в вейксерфе добились россиянин Станислав Корольков, японец Кента Накаяма и россиянин Сергей Данилов.

Руководитель CWSA добавил, что в России вейксерфинг активно развивается и с 2019 года представители этой страны ежегодно попадают в лидеры списков ассоциации.

Wakesurf Cup организован Российской федерацией серфинга при поддержке Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России и Департамента по физической культуре и спорту г. Москвы.