Финал Гран-при ACA в легчайшем весе состоится 4 октября

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Финал Гран-при ACA в легчайшем весе запланирован на 4 октября, он пройдет в рамках турнира АСА 180. Об этом сообщает пресс-служба организации, ссылаясь на первого вице-президента Алексея Яценко.

В решающем поединке финалист Гран-при Магомед Бибулатов встретится с соотечественником Мехди Байдулаевым.

В стартовом четвертьфинале в августе 2023 Магомед Бибулатов одержал победу над грузином Важой Циптаури. В январе 2024 Бибулатов вышел в финал после победы над словаком Томашем Деком.

Байдулаев в декабре 2023 в четвертьфинале победил бразильца Гилберто Диаса. И в марте 2024 вышел в финал, победив соотечественника Махарбека Каргинова.