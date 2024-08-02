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Боец АСА Подлесный счел, что Шара Буллет победит Олексейчука во 2-3-м раунде

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Боец АСА Александр Подлесный дал прогноз на бой между россиянином Шарабутдином Магомедовым, известным по прозвищу Шара Буллет, и представителем Польши Михалом Олексейчуком на турнире UFC в Абу-Даби. Он считает, что российский боец победит досрочно

"Олексейчук тоже тяготеет к ударной технике. Есть мощь в ударах. Но я в нем не вижу ничего, чтобы выиграть у Шары. Да, крепкий, бьёт, может и побороться. Но нет ничего, чтобы он делал изумительно. Что же касается Шары Буллета… Вижу его победу нокаутом в втором-третьем раунде. У него хорошая защита от борьбы и мощная ударная техника. Он разносторонний, подвижный, думающий боец, который плюс ко всему очень мотивирован", - сказал Подлесный "Интерфаксу".

Турнир пройдет 3 августа.

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