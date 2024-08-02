Словацкая пловчиха потеряла сознание после 200-метровки на ОИ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Спортсменка из сборной Словакии по плаванию Тамара Потоцкая потеряла сознание на Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел по окончании квалификационного заплыва на 200 метров комплексным плаванием. 21-летней спортсменке стало плохо сразу после того, как она вышла из воды. Ей оказали экстренную помощь и унесли на носилках. По словам очевидцев, спортсменка была замечена в кислородной маске, медики же заявили, что Потоцкая вскоре пришла в себя.

В финальном заплыве Потоцкая в любом случае не выступит, так как не сумела квалифицироваться.