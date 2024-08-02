Поиск

Российская батутистка вышла в финал ОИ с четвертого места

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Анжела Бладцева вышла в финал олимпийского турнира в Париже-2024 в женских соревнованиях по прыжкам на батуте.

В квалификационных соревнованиях она показала четвертый результат.

В 14:50 мск должен стартовать финал, куда пробились восемь спортсменок.

К настоящему моменту ни один из 15 заявленных на Олимпиаду российских спортсменов в число призеров не попал.

Россияне и белорусы участвуют в ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов, в медальный зачет их достижения не войдут.

ОИ Париж Анжела Бладцева прыжки на батуте
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Футболист "Зенита" Бакаев перешел в аренду в "Химки"

Футболист "Зенита" Бакаев перешел в аренду в "Химки"
Олимпийские игры-2024

Энди Маррей завершил карьеру, выбыв из Олимпиады

Энди Маррей завершил карьеру, выбыв из Олимпиады
Олимпийские игры-2024

Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал Олимпиады

Олимпийские игры-2024

Итальянская боксерша получила травму после удара спортсменки, не прошедшей гендерный тест на ЧМ-23

Итальянская боксерша получила травму после удара спортсменки, не прошедшей гендерный тест на ЧМ-23

Федор Чалов подписал контракт с ПАОКом

Олимпийские игры-2024

Единственный российский пловец в Париже-2024 выбыл из Олимпиады

Федор Чалов объявил об уходе из ЦСКА

Федор Чалов объявил об уходе из ЦСКА
Олимпийские игры-2024

Выступавшая за Россию пловчиха завоевала серебро Олимпиады

Олимпийские игры-2024

Надаль выбыл из последней Олимпиады в карьере

Олимпийские игры-2024

Даниил Медведев выбыл из Олимпиады

Даниил Медведев выбыл из Олимпиады
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });