Российская батутистка вышла в финал ОИ с четвертого места

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Анжела Бладцева вышла в финал олимпийского турнира в Париже-2024 в женских соревнованиях по прыжкам на батуте.

В квалификационных соревнованиях она показала четвертый результат.

В 14:50 мск должен стартовать финал, куда пробились восемь спортсменок.

К настоящему моменту ни один из 15 заявленных на Олимпиаду российских спортсменов в число призеров не попал.

Россияне и белорусы участвуют в ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов, в медальный зачет их достижения не войдут.