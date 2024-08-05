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На участие в Паралимпиаде направлены заявки 92 россиян

На участие в Паралимпиаде направлены заявки 92 россиян
Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Паралимийский комитет России направил в оргкомитет Паралимпиады-2024 в Париже заявки на 92 спортсменов. Об этом говорится в сообщении ПКР.

Ожидается, что россияне выступят в 163 медальных видах. В заявки вошли 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пять спортсменов по настольному теннису, по два триатлониста и тхэквондиста. Среди них – 46 чемпионов и призеров Паралимпиады.

Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября.

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