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Экс-временный президент ФИФА умер в возрасте 77 лет

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент Африканской конфедерации футбола Исса Хаяту скончался на 78-м году жизни, сообщает Associated Press.

Он умер, находясь в Париже, где сейчас проходят летние Олимпийские игры-2024.

Африканскую конфедерацию футбола Исса Хаяту возглавлял с 1988 по 2017 году. В 2002 году он баллотировался на пост президента ФИФА, но потерпел поражение от действовавшего на тот момент главы организации Йозефа Блаттера. Однако с октября 2015 года до февраля 2016г. все же руководил ФИФА в качестве временного президента. Назначение состоялось на фоне коррупционного скандала в руководстве Международной федерации футбола, проведшей к отставке Блаттера.

В феврале 2016 года ФИФА возглавил Джанни Инфантино.

ФИФА футбол Париж Исса Хаяту Джанни Инфантино Йозеф Блаттер
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