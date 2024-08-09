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Российский каноист Петров вышел в финал ОИ в заплыве одиночников на 1000 м

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Захар Петров завоевал путевку в финал соревнований Олимпиады-2024 в гребле на каноэ среди одиночников на дистанции 1000 м.

В своем полуфинальном заплыве он финишировал третьим, преодолев дистанцию за 3 минуты 45,99 секунды.

Финал пройдет также в пятницу и стартует в 14:50 мск.

Накануне Петров и Алексей Коровашков в финальном заезде двоек на 500 м финишировали четвертыми.

Петров – единственный из 15 россиян продолжает турнирный путь в Играх.

Россияне и белорусы выступают на ОИ под нейтральным флагом, их достижения в медальном зачете не учитываются.

Олимпиада в Париже завершается 11 августа.

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