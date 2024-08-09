Безопасность церемонии закрытия ОИ в Париже обеспечат 2 тыс. стражей порядка

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Около 2 тыс. полицейских и жандармов будут обеспечивать безопасность на стадионе "Стад де Франс" близ Парижа во время церемонии закрытия летних Олимпийских игр, сообщает в пятницу телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на главу МВД Франции Жеральда Дарманена.

По словам министра, стражи порядка "остаются сосредоточенными" на своих задачах. При этом, он заверил, что данных о конкретных угрозах проведению церемонии на данном этапе не поступало.

Дарманен добавил, что приняты все необходимые меры безопасности.

Французские СМИ отмечают, что эти 2 тыс. стражей порядка входят в общее число группы из 30 тыс. сотрудников полиции и жандармерии, которые обеспечивают безопасность в стране во время Олимпиады.

Церемония закрытия состоится в это воскресенье на "Стад де Франс". Она начнется в 21:00 по местному времени (22:00 мск).

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях приняли участие 15 россиян, все они завершили выступления. На их счету серебряная медаль, ее завоевали Мирра Андреева и Диана Шнайдер в парном теннисном турнире.