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Томас Бах решил больше не выдвигаться на пост президента МОК

Томас Бах решил больше не выдвигаться на пост президента МОК
Глава МОК Томас Бах
Фото: Jamie Squire/Getty Images

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что не планирует переизбираться на пост президента организации на новый срок.

"После длительных обсуждений и переговоров с вами и с моей семьей я пришел к выводу, что не должен продлевать свой мандат президента МОК. Мы должны соблюдать высокие стандарты управления, которые мы сами задали", - сказал Бах в субботу на сессии МОК.

Бах возглавляет МОК с 2013 года. В 2021 году он избрался на новый четырехлетний срок. Выборы нового президента комитета должны пройти в марте 2025 года.

Томас Бах МОК
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