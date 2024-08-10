Томас Бах решил больше не выдвигаться на пост президента МОК

Глава МОК Томас Бах Фото: Jamie Squire/Getty Images

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что не планирует переизбираться на пост президента организации на новый срок.

"После длительных обсуждений и переговоров с вами и с моей семьей я пришел к выводу, что не должен продлевать свой мандат президента МОК. Мы должны соблюдать высокие стандарты управления, которые мы сами задали", - сказал Бах в субботу на сессии МОК.

Бах возглавляет МОК с 2013 года. В 2021 году он избрался на новый четырехлетний срок. Выборы нового президента комитета должны пройти в марте 2025 года.