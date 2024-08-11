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Мужская сборная США по баскетболу в 17-й раз выиграла Олимпиаду

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Баскетболисты сборной США обыграли Францию в финале мужского турнира летней Олимпиады в Париже.

Встреча завершилась со счетом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).

Ранее в матче за бронзовые медали Сербия со счетом 93:83 взяли верх над Германией.

Таким образом, мужская сборная США в 17-й раз стала чемпионом баскетбольного турнира Олимпиады. По этому показателю она – тотальный лидер. Второе место по числу титулов занимает сборная СССР (2), далее идут Югославия и Аргентина (1).

Кроме того, американцы выиграли Олимпиаду в пятый раз подряд. Предыдущим чемпионом – в 2004 году – стала Аргентина.

баскетбол Олимпиада США
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