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Футбольный клуб "Факел" уволил главного тренера

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Игорь Черевченко покинул пост главного тренера "Факела", сообщает пресс-служба воронежского футбольного клуба.

Решение было принято по обоюдному согласию сторон.

"Уверен, "Факел" сумеет решить поставленные перед ним в этом сезоне задачи. Благодарен руководству, команде и особенно болельщикам за оказанные доверие и поддержку", – сказал Черевченко.

49-летний Черевченко возглавил "Факел" в апреле этого года, под его руководством команда заняла в сезоне-2023/24 11-е место в РПЛ – наивысшее в истории. В нынешнем чемпионате России команда занимает последнее, 16-е место, в четырех матчах набрав 1 очко.

футбол РПЛ Факел Игорь Черевченко
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