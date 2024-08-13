Поиск

Экс-чемпион WBC Silver Кудряшов счел, что Богатырев не самый сильный соперник для Гончарова

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Экс-чемпион WBC Silver Дмитрий Кудряшов проанализировал шансы в финальном поединке Гран-при в тяжелом весе между Адамом Богатыревым и Евгением Гончаровым. Этот бой возглавит турнир АСА 178, который пройдет 16 августа в Москве.

"С учетом того, что я работаю с Евгением, было бы глупо ожидать какую-то другую информацию – я верю в победу Гончарова. Он явно прогрессирует с каждым лагерем во всех аспектах. Сейчас ему не мешают травмы. Думаю, у него получится реализовать свой потенциал на все 100%", - сказал Кудряшов "Интерфаксу".

"Что касается самого Богатырева… Я не скажу, что это самый сильный соперник для Евгения. Я верю в победу Гончарова, а на основании чего… Ну нет у Богатырева тех козырей, на которые у Богатырева не было бы ответов. Опять же это ММА, и мы все знаем, что шапкозакидательство не идет на пользу. Поэтому не стоит недооценивать соперника. Нужно готовиться к лучшей версии Богатырева, - отметил Кудряшов

Кудряшов и Гончаров давно готовятся вместе, и Кудряшов будет в углу Гончарова в финале Гран-при АСА.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Умер экс-глава Федерации фигурного катания на коньках России Писеев

Олимпийские игры-2024

В Париже прошла церемония закрытия Олимпиады-2024

В Париже прошла церемония закрытия Олимпиады-2024
Олимпийские игры-2024

Сборная США выиграла медальный зачет Олимпиады

Сборная США выиграла медальный зачет Олимпиады
Олимпийские игры-2024

Женская сборная США в восьмой раз подряд выиграла баскетбольный турнир ОИ

Олимпийские игры-2024

Выступавший за Россию борец вольного стиля выиграл золото Олимпиады

Умерла одна из первых советских олимпийских чемпионов Галина Зыбина

Олимпийские игры-2024

Мужская сборная США по баскетболу в 17-й раз выиграла Олимпиаду

Мужская сборная США по баскетболу в 17-й раз выиграла Олимпиаду
Олимпийские игры-2024

Еще одна провалившая гендерный тест боксерша выиграла ОИ

"Краснодар" обыграл ЦСКА в чемпионате России по футболу

"Краснодар" обыграл ЦСКА в чемпионате России по футболу

Томас Бах решил больше не выдвигаться на пост президента МОК

Томас Бах решил больше не выдвигаться на пост президента МОК
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });