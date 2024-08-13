Экс-чемпион WBC Silver Кудряшов счел, что Богатырев не самый сильный соперник для Гончарова

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Экс-чемпион WBC Silver Дмитрий Кудряшов проанализировал шансы в финальном поединке Гран-при в тяжелом весе между Адамом Богатыревым и Евгением Гончаровым. Этот бой возглавит турнир АСА 178, который пройдет 16 августа в Москве.

"С учетом того, что я работаю с Евгением, было бы глупо ожидать какую-то другую информацию – я верю в победу Гончарова. Он явно прогрессирует с каждым лагерем во всех аспектах. Сейчас ему не мешают травмы. Думаю, у него получится реализовать свой потенциал на все 100%", - сказал Кудряшов "Интерфаксу".

"Что касается самого Богатырева… Я не скажу, что это самый сильный соперник для Евгения. Я верю в победу Гончарова, а на основании чего… Ну нет у Богатырева тех козырей, на которые у Богатырева не было бы ответов. Опять же это ММА, и мы все знаем, что шапкозакидательство не идет на пользу. Поэтому не стоит недооценивать соперника. Нужно готовиться к лучшей версии Богатырева, - отметил Кудряшов

Кудряшов и Гончаров давно готовятся вместе, и Кудряшов будет в углу Гончарова в финале Гран-при АСА.