Российский боксер Войцеховский заявил о желании провести бой с украинцем Гвоздиком

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Российский боксер Василий Войцеховский заявил, что рассматривает проведение боя против украинца Александра Гвоздика. Также Войцеховский хочет провести бой против временного чемпиона мира по версии WBC Дэвида Бенавидеса.

"Энтони Ярд, Каллум Смит, Александр Гвоздик - с ним бы хотелось побоксировать. Но самый заветный - Бенавидес, моя супруга хотела бы, чтобы я его победил. А я исполняю ее желания, поэтому хотел бы с ним побоксировать. Но ставлю цель провести бой за чемпионский титул IBF, которая сняла с нас санкции. Теперь мы можем идти по рейтингам и проводить чемпионские бои", - приводит слова Войцеховского Федерация бокса России.

Войцеховский станет первым россиянином, который проведет бой после снятия санкций с российских спортсменов Международной боксерской федерации (IBF). 23 августа соперником Войцеховского по поединку в Москве станет конголезец Эрик Катомпа.