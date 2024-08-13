Матч РПЛ между "Спартаком" и "Факелом" перенесен из Воронежа в Москву

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Матч пятого тура Российской премьер-лиги между воронежским "Факелом" и московским "Спартаком" пройдет на "Лукойл Арене" в Москве, сообщил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

"Изменение в графике матчей было согласовано президентом Российской Премьер-лиги и утверждено президентом РФС", - сообщил Алаев, его слова приводит сайт РПЛ во вторник.

Он пояснил, что в связи с решением администрации Воронежской области о проведении всех спортивных мероприятий без зрителей футбольный клуб "Факел" обратился в РПЛ с предложением об обмене домашними матчами со "Спартаком".

"Со своей стороны хочу поблагодарить все вовлеченные стороны за то, что команды смогут сыграть при поддержке трибун. Мы продолжаем следить за ситуацией для принятия дальнейших решений о домашних матчах "Факела", - добавил Алаев.

Матч запланирован на 18 августа.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев 12 августа поручил временно приостановить проведение массовых мероприятий в регионе в целях обеспечения безопасности.