Боксер Силягин не увидел явного фаворита в бою Бивол – Бетербиев

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Бывший обладатель пояса WBC Silver, бронзовый призер чемпионата мира и Европейских игр 2015 года россиянин Павел Силягин считает, что соотечественники Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев имеют равные шансы на победу в предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

"Явного фаворита в этом противостоянии я не могу выделить, потому что у каждого есть сильные стороны. И кто как эти стороны использует, кто будет готов показывать, что умеет… В общем, много нюансов в этом бою! Я не могу чью-то сторону принять. Поэтому, наверное, этот бой и является таким ожидаемым, ведь у каждой команды есть свои аргументы, чтобы считать себя фаворитом и будущим победителем", - сказал Силягин "Интерфаксу".

Бой Бивол – Бетербиев запланирован на 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Сам Силягин 6 сентября в Челябинске на турнире RCC Boxing Promotions встретится с Улугбеком Собировым из Узбекистана в бою за пояс IBF Intercontinental во втором среднем весе.

"Предстоящий поединок для меня важен, потому что нас долго не допускали по основным версиям, а сейчас наконец-то допустили, и есть возможность подняться в рейтинге. А дальше бороться за первые строчки! Соперник сменился за достаточное время до боя, так что в подготовке ничего особо не пришлось менять. Хорошо, что предупредили за долгое время!", - добавил Силягин.

Поединок Силягина против Собирова пройдет 6 сентября в Челябинске на турнире RCC Boxing Promotions.