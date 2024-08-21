Поиск

Нападающий Жоау Феликс перешел из "Атлетико" в "Челси"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Португальский форвард Жоау Феликс стал игроком "Челси", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Перешедший из испанского "Атлетико" футболист подписал с "Челси" семилетний контракт.

Во второй половине сезона-2022/23 Жоау Феликс играл в лондонской команде на правах аренды.

Это уже вторая сделка между "Челси" и "Атлетико", объявленная в среду. Ранее из английского клуба в испанский перешел английский полузащитник Конор Галлахер.

футбол Челси Атлетико Конор Галлахер Жоау Феликс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Первая ракетка мира избежал дисквалификации после проваленных допинг-тестов

Первая ракетка мира избежал дисквалификации после проваленных допинг-тестов

ПСЖ попал под угрозу снятия с ЛЧ из-за долгов Килиану Мбаппе

ПСЖ попал под угрозу снятия с ЛЧ из-за долгов Килиану Мбаппе

Карпин вызвал Глушенкова в сборную России на сентябрьские матчи

Карпин вызвал Глушенкова в сборную России на сентябрьские матчи

РФС объявил о проведении матчей сборной России с Вьетнамом и Таиландом

"Локомотив" обыграл ЦСКА, "Спартак" разгромил "Факел" в РПЛ

"Зенит" сыграл вничью с "Химками" и потерял первые очки в РПЛ

"Зенит" сыграл вничью с "Химками" и потерял первые очки в РПЛ

Московское "Динамо" обыграло "Крылья Советов" в матче РПЛ

Московское "Динамо" обыграло "Крылья Советов" в матче РПЛ

Суринамский футболист Абена перешел в "Спартак"

Суринамский футболист Абена перешел в "Спартак"

Александр Коваленко перешел из "Зенита" в "Оренбург"

Новичок "Зенита" перешел в аренду в "Црвену Звезду"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });