Нападающий Жоау Феликс перешел из "Атлетико" в "Челси"
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Португальский форвард Жоау Феликс стал игроком "Челси", сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Перешедший из испанского "Атлетико" футболист подписал с "Челси" семилетний контракт.
Во второй половине сезона-2022/23 Жоау Феликс играл в лондонской команде на правах аренды.
Это уже вторая сделка между "Челси" и "Атлетико", объявленная в среду. Ранее из английского клуба в испанский перешел английский полузащитник Конор Галлахер.