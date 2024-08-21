Нападающий Жоау Феликс перешел из "Атлетико" в "Челси"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Португальский форвард Жоау Феликс стал игроком "Челси", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Перешедший из испанского "Атлетико" футболист подписал с "Челси" семилетний контракт.

Во второй половине сезона-2022/23 Жоау Феликс играл в лондонской команде на правах аренды.

Это уже вторая сделка между "Челси" и "Атлетико", объявленная в среду. Ранее из английского клуба в испанский перешел английский полузащитник Конор Галлахер.