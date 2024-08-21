Глава ОКР заявил об усилиях для формирования олимпийского резерва

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России на данный момент сконцентрирован на формировании олимпийского резерва для успешного участия в юношеских Олимпийских играх 2026 года, а также для попадания в тройку лидеров на грядущих Олимпиадах, сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

"Сейчас наши основные усилия направлены на формирование нового, сильного поколения российских атлетов в спорте высших достижений, нашего олимпийского резерва, которому в будущем предстоит защищать честь нашей страны на крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские игры", - сказал Поздняков в среду в ходе презентации нового проекта ОКР "Олимпийский резерв - детям лучшее".

Он добавил, что первой международной проверкой могут стать юношеские Олимпийские игры в Сенегале в 2026 году. "Туда мы можем поехать без ограничений, именно как олимпийская команда, представляющая Россию со всеми национальными атрибутами и без каких-либо ограничений", - подчеркнул Поздняков.

Он сообщил, что на данный момент сформирован список таких юных спортсменов, которые могут принять участие в юношеской Олимпиаде, список будет обновляться ежегодно. В него вошли на данный момент 1 124 спортсмена в 35 видах спорта, включенных, по предварительной информации, в программу следующих юношеских Олимпийских игр. Все эти спортсмены в возрасте от 14 до 16 лет из 78 регионов России.

Генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев в свою очередь отметил, что на реализацию проекта "Олимпийский резерв - детям лучшее" ОКР выделяет 230 млн рублей до конца текущего года.

Поздняков подчеркнул, что конечная цель проекта - высокий результат на играх летних Олимпиад в Лос-Анджелесе 2028 года и Брисбене 2032 года, а также на Олимпийских зимних играх 2030 и 2034 годов. Планируется занять место в тройке в общекомандном зачете.

Одними из ключевых мероприятий и направлений проекта станут: стимулирование формирования конкуренции в тренерском сообществе за счет выделения премий тренерам, осуществляющим подготовку олимпийского резерва России; антидопинговое сопровождение подготовки олимпийского резерва России; создание благоприятных условий для участия спортсменов олимпийского резерва России во всероссийских и международных спортивных мероприятиях.