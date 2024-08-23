Российский боксер Байсангуров заявил, что Фьюри разочаровал его в бою с Усиком

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Российский боксер Хусейн Байсангуров заявил, что британец Тайсон Фьюри разочаровал его в поединке с Александром Усиком.

Усик 18 мая этого года в Саудовской Аравии раздельным решением судей победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

"Возможно, в первом бою Фьюри устал, но было странно. Он выигрывал бой на записках, затем начал дурака валять и проиграл. Сколько он говорил о наследии, но в итоге разочаровал своим выступлением. Но я отдавал предпочтение Усику накануне этого боя, если честно, этот менталитет боксеров постсоветского пространства сделал свое дело", - сказал Байсангуров "Интерфаксу".

Второй поединок между Усиком и Фьюри намечен на 21 декабря в Эр-Рияде.

"Я думаю, что Фьюри приложит максимум усилий для того, чтобы победить или хотя бы свести бой вничью, чтобы получить еще один (третий) бой и получить еще один крупный чек", - сказал Байсангуров.