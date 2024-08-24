Поиск

"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в матче РПЛ

"Факел" взял верх над "Оренбургом"

"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в матче РПЛ
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Центральный матч шестого тура чемпионата России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" завершился со счетом 0:0.

Игра прошла в Санкт-Петербурге.

С 62-й минуты "Зенит" играл в меньшинстве, вторую желтую карточку получил Страхинья Эракович.

В активе "Зенита" 14 очков, команда по-прежнему лидирует в турнирной таблице. Однако в воскресенье ее могут опередить столичные "Динамо" и "Локомотив" (по 12 баллов), если обыграют "Краснодар" и "Ростов" соответственно.

"Спартак" - на четвертом месте, 11 очков.

В параллельно шедшем матче "Факел" на своем поле в Воронеже со счетом 1:0 выиграл у "Оренбурга". На 62-й минуте гол забил Николай Гиоргобиани.

Для "Факела" это первая победа в нынешнем чемпионате. Команда набрала 4 очка и занимает 14-е место. "Оренбург" - на 12-й строчке, 5 очков.

футбол РПЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦСКА разгромил "Акрон" в чемпионате России по футболу

"Зенит" продлил контракты с Венделом и Клаудиньо

"Зенит" продлил контракты с Венделом и Клаудиньо

Футболист "Зенита" Изидор перешел в "Сандерленд"

Определились соперники россиян по первому кругу US Open

Определились соперники россиян по первому кругу US Open

Винер усомнилась в допуске россиян на Игры-2028 в Лос-Анджелесе

Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии

Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии

Нападающий Жоау Феликс перешел из "Атлетико" в "Челси"

Первая ракетка мира избежал дисквалификации после проваленных допинг-тестов

Первая ракетка мира избежал дисквалификации после проваленных допинг-тестов

ПСЖ попал под угрозу снятия с ЛЧ из-за долгов Килиану Мбаппе

ПСЖ попал под угрозу снятия с ЛЧ из-за долгов Килиану Мбаппе

Карпин вызвал Глушенкова в сборную России на сентябрьские матчи

Карпин вызвал Глушенкова в сборную России на сентябрьские матчи
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });