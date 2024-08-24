"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в матче РПЛ

"Факел" взял верх над "Оренбургом"

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Центральный матч шестого тура чемпионата России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" завершился со счетом 0:0.

Игра прошла в Санкт-Петербурге.

С 62-й минуты "Зенит" играл в меньшинстве, вторую желтую карточку получил Страхинья Эракович.

В активе "Зенита" 14 очков, команда по-прежнему лидирует в турнирной таблице. Однако в воскресенье ее могут опередить столичные "Динамо" и "Локомотив" (по 12 баллов), если обыграют "Краснодар" и "Ростов" соответственно.

"Спартак" - на четвертом месте, 11 очков.

В параллельно шедшем матче "Факел" на своем поле в Воронеже со счетом 1:0 выиграл у "Оренбурга". На 62-й минуте гол забил Николай Гиоргобиани.

Для "Факела" это первая победа в нынешнем чемпионате. Команда набрала 4 очка и занимает 14-е место. "Оренбург" - на 12-й строчке, 5 очков.