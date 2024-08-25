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Россиянин Байсангуров завоевал пояс WBA Continental America

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российский боксер Хусейн Байсангуров взял верх над представителем Аргентины Николасом Джару на прошедшем в Венесуэле турнире серии "Ночь чемпионов IBA".

По итогам десяти раундов ему присудили победу единогласным решением судей. Байсангуров на старте боя травмировал руку, но это не помешало ему контролировать ход противостояния.

Благодаря этой победе россиянин завоевал пояс WBA Continental America в полусреднем весе.

На счету Байсангурова на профессиональном ринге теперь 24 победы (20 – нокаутом) и одно поражение. Джара выиграл 11 боев (пять – досрочно) при шести поражениях.

Байсангуров ранее владел поясами IBF International и WBO Youth.

Также в рамках турнира "Ночь чемпионов IВА" обладатель поясов WBA Asia и EBP россиянин Тигран Узлян (10-1, КО 6) в бою в весе до 63,5 кг единогласным решением судей уступил венесуэльцу Эндеру Луцесу (21-1, КО 7).

IBA бокс
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