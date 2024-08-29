Три медали завоевали россияне в первый соревновательный день Паралимпиады

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Спортсмены из России стали обладателями трех наград в первый соревновательный день проходящих в Париже летних Паралимпийских игр.

Все медали завоеваны в плавании. Владимир Даниленко финишировал вторым в заплыве на 100 м на спине в категории S2. Кирилл Пульвер завоевал медаль аналогичного достоинства на дистанции 200 м вольным стилем в категории S5. Валерия Шабалина стала бронзовым призером на 100=метровке баттерфляем в категории S14.

Паралимпиада проходит по 8 августа. Россияне и белорусы выступают здесь под нейтральным флагом.