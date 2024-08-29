Поиск

Три медали завоевали россияне в первый соревновательный день Паралимпиады

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Спортсмены из России стали обладателями трех наград в первый соревновательный день проходящих в Париже летних Паралимпийских игр.

Все медали завоеваны в плавании. Владимир Даниленко финишировал вторым в заплыве на 100 м на спине в категории S2. Кирилл Пульвер завоевал медаль аналогичного достоинства на дистанции 200 м вольным стилем в категории S5. Валерия Шабалина стала бронзовым призером на 100=метровке баттерфляем в категории S14.

Паралимпиада проходит по 8 августа. Россияне и белорусы выступают здесь под нейтральным флагом.

Кирилл Пульвер Владимир Даниленко Паралимпиада Валерия Шабалина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Определились соперники клубов Головина и Сафонова в основном раунде ЛЧ

Определились соперники клубов Головина и Сафонова в основном раунде ЛЧ

Пловец Даниленко первым из россиян завоевал медаль Паралимпиады

Назван окончательный состав сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом

Назван окончательный состав сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом

Футболист сборной Италии Кьеза перешел из "Ювентуса" в "Ливерпуль"

Первая ракетка России проиграла во втором круге US Open

Рублев вышел в третий круг US Open

Паралимпийские игры-2024 объявлены открытыми

"Динамо" разгромило "Крылья", "Локомотив" крупно обыграл "Химки" в Кубке России

"Динамо" разгромило "Крылья", "Локомотив" крупно обыграл "Химки" в Кубке России

Спортсмены из России поборются за медали в 156 программах Паралимпиады

Никита Цзю завоевал пояс WBO Intercontinental

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });