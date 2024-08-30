Сидельников встретится с Кливлендом из США в со-главном бою турнира Ural FC 8

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российский тяжеловес, шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников и американец Раким Кливленд выступят в со-главном поединке по правилам ММА на турнире Ural FC 8.

Турнир пройдет в Перми 16 октября.

На счету 36-летнего Сидельникова в ММА 14 побед и 7 поражений. Статистика 35-летнего Кливленда в смешанных единоборствах — 23 победы, 17 поражений и одна ничья.

В рамках Ural FC 8 также пройдет титульный поединок в весе до 85 кг по правилам К1 между представителем команды Ural Kali Fighter россиянином Сергеем Пономаревым и австралийцем Джейденом Эйнаудом. Всего в рамках турнира "Кубок Губернатора Пермского Края" 16 октября состоятся 12 поединков по правилам ММА и кикбоксинга, которые будут транслироваться в прямом эфире в онлайн-кинотеатре KION.