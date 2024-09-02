Суд взыскал с покинувшей академию Плющенко фигуристки 1,8 млн рублей

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск академии "Ангелы Плющенко" к представителям покинувшей ее фигуристки Арины Парсеговой. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала судов общей юрисдикции Москвы.

"Решением Никулинского районного суда города Москвы от 2 сентября 2024 г. удовлетворены исковые требования ООО "Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко" к Парсеговой Н.С. о взыскании денежных средств", - говорится в сообщении.

"В удовлетворении встречных требований Парсеговой Н.С. о расторжении договора, определении последствий расторжения договора в виде освобождения от выплат суд отказал", - отмечается в сообщении.

По сведениям "Матч ТВ", суд взыскал с фигуристки 1,8 млн рублей.

12-летняя Парсегова покинула академию Евгения Плющенко в 2023 году и стала работать с Этери Тутберидзе. Совладелец академии "Ангелы Плющенко" Яна Рудковская летом нынешнего года сообщила, что будет судиться с представителями Парсеговой, поскольку на ее подготовку было потрачено почти 2 млн рублей.