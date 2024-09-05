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Российская пловчиха Павлова выиграла золото Олимпиады с мировым рекордом

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Павлова стала чемпионкой летних Паралимпийских игр-2024 в Париже в плавании на 100-метровке брассом в классе SB7.

Дистанцию она преодолела за 1 минуту 26,09 секунды, что является новым мировым рекордом. Предыдущее (1:26,86) высшее достижение принадлежало ей же.

Паралимпиада-2024 в Париже завершится 8 августа. Россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом, их достижения в медальный зачет не войдут.

Паралимпиада Париж Мария Павлова плавание
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