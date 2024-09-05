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"Спартак" обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Спартака" победили ЦСКА в московском дерби в рамках стартового друг для друга матча регулярного чемпионата КХЛ.

Игра в "Мегаспорте", где "Спартак" выступил в качестве хозяев, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) в его пользу.

В составе победителей точные броски нанесли Андрей Миронов (17-я минута), Павел Порядин (31, в большинстве), Дмитрий Вишневский (55) и Андрей Локтивонов (59, в пустые ворота). Авторы голов в составе ЦСКА: Павел Карнаухов (110), Прохор Полтапов (29, в меньшинстве).

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