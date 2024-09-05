Боксеры Атаев, Бижамов, Агрба прошли процедуру взвешивания перед боями в Челябинске

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Участники боксерского турнира серии RCC Boxing Promotions, который пройдет 6 сентября в Челябинске, прошли официальную процедуру взвешивания. Среди них – боксеры из России

Чемпион мира-2023 и чемпион Европы-2024, обладатель пояса IBA Шарабутдин Атаев в 12-раундовом поединке за пояс WBA Gold в полутяжелом весе встретится с Брайаном Суарезом из Аргентины. Вес Атаева составил 79,3 кг, вес Суареза – 78,4 кг.

Бронзовый призер чемпионата мира и Европейских игр 2015 года Павел Силягин оспорит титул IBF Intercontinental во втором среднем весе в 10-раундовом поединке с Улугбеком Собировым. Вес Силягина – 76,1 кг, а Собирова – 75,75 кг.

"Ожидаю очень серьезное противостояние, поэтому и настрой такой же. Я полон сил – очень хочется уже показать все в ринге. Рад, что на кону поединка будет стоять пояс. Это очень важно!" – сказал Силягин, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Серебряный призер Европейских игр-2019 Харитон Агрба проведет 10-раундовый бой за пояса IBF Intercontinental и WBA Continental в первом полусреднем весе с аргентинцем Клаудио Габриэлем Данеф. Вес Агрба – 63,4 кг, Данеф – 63,25 кг.

Финалист чемпионата мира-2021 и Европы-2024 Джамбулат Бижамов в шестираундовом поединке в среднем весе встретится с Бахромжоном Фозиловым из Узбекистана. Вес обоих боксеров – 74,4 кг.

"У меня хорошее настроение. Прошло взвешивание, сейчас буду восстанавливаться и готовиться к бою. Я всегда уверен в себе. Сейчас я изучил своего соперника – посмотрел пару раундов в его исполнении. Задача на бой понятна. Да, я в последний раз выходил на ринг в августе на турнире "Ночь чемпионов IBA" в Уфе, но это никак не скажется сейчас. Получается, я уже в форме", - сказал Бижамов.

Также россияне Магомед Мадиев и Вадим Туков оспорят титул WBA International в среднем весе. Вес Мадиев – 72,5 кг, а Тукова – 72,15 кг.