Экс-чемпион АСА Расулов назвал Усмана Нурмагомедова фаворитом боя с Шаблием в Bellator

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Бывший чемпион АСА в тяжелом весе Салимгерей Расулов отдал предпочтение Усману Нурмагомедову в предстоящем поединке с Александром Шаблием в главном событии турнира Bellator.

"Я болею за Усмана Нурмагомедова, но Александр - это очень опытный боец, который пашет и готовится. Но Усман тренируется с Хабибом. В общем, чуть-чуть отдам предпочтения Усману Нурмагомедову, - сказал Расулов "Интерфаксу".

Турнир Bellator пройдет в ночь на 8 сентября в США.