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"Зенит" обыграл "Кайрат" в дебютном матче Соболева

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:3 обыграли казахстанский "Кайрат" в товарищеской встрече в Алма-Ате.

В составе "Зенита" дебютировал недавно перешедший из московского "Спартака" нападающий Александр Соболев. Как автор результативного действия в протокол он не попал, однако в голевых комбинациях он участие принял. В том числе – в первой, на 37-й минуте, когда точный удар нанес Александр Ерохин. Кроме того, на 51-й минуте Соболев бил головой по воротам 2кайрата", вратарь сделал сейв, на добивании успешнее был Матео Кассьерра.

Еще два гола в составе "Зенита" забил Лусиано Гонду – на 73-й и 78-й минутах. Аргентинец вышел на поле сразу после перерыва.

В составе "Кайрата" голы забили Юг Станоев (66), Вячеслав Швырев (90+2), а на 54-й минуте состоялся автогол футболиста "Зенита" Артура (54).

Кроме того, часть времени на поле в первом тайме провели Андрей Аршавин (в составе "Кайрата") и тренер петербургской команды Анатолий Тимощук (в составе "Зенита").

футбол Зенит Александр Соболев
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