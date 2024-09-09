Поиск

Матч молодежных сборных России и Вьетнама по футболу сорван из-за ливня

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Товарищеская встреча между молодежными сборными России и Вьетнама по футболу в Ханое прервана из-за непогоды.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, она продолжена не будет.

"Из-за погодных условий и неблагоприятного прогноза организаторы приняли решение остановить матч. В целях безопасности игроков он не будет продолжен", - говорится в сообщении.

К наступлению непогоды счет был 2:0 в пользу россиян, он и зафиксирован как итоговый.

Ранее из-за погодных условий был отменен товарищеский матч основных сборных России и Вьетнама, запланированный на 7 сентября.

футбол Вьетнам
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Джокович опустился на четвертое место в рейтинге мира

Джокович опустился на четвертое место в рейтинге мира

Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл US Open

Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл US Open

Россияне заработали 64 медали на Паралимпиаде-2024

Россияне заработали 64 медали на Паралимпиаде-2024

Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона Bellator

Четыре золотые медали выиграли россияне в очередной день Паралимпиады

Арина Соболенко выиграла US Open

Арина Соболенко выиграла US Open

Синнер и Фриц сыграют в финале US Open

Матч сборных России и Таиланда по футболу отменен из-за тайфуна

Матч сборных России и Таиланда по футболу отменен из-за тайфуна

Две медали заработали россияне в очередной день Паралимпиады

Российский боксер Атаев завоевал пояс WBA Gold

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });