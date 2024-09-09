Матч молодежных сборных России и Вьетнама по футболу сорван из-за ливня

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Товарищеская встреча между молодежными сборными России и Вьетнама по футболу в Ханое прервана из-за непогоды.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, она продолжена не будет.

"Из-за погодных условий и неблагоприятного прогноза организаторы приняли решение остановить матч. В целях безопасности игроков он не будет продолжен", - говорится в сообщении.

К наступлению непогоды счет был 2:0 в пользу россиян, он и зафиксирован как итоговый.

Ранее из-за погодных условий был отменен товарищеский матч основных сборных России и Вьетнама, запланированный на 7 сентября.