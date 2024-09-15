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Месси оформил дубль за "Интер Майами" в первом после травмы матче

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Интера Майами" со счетом 3:1 одолели "Филадельфию" в матче чемпионата MLS в США.

Два гола и одну результативную передачу оформил аргентинец Лионель Месси.

Для 37-летнего Месси этот матч был первым после месячного отсутствия, вызванного травмой. Предыдущий матч с его участием датирован 15 июля, когда сборная Аргентины в финале Кубка Америки победила Колумбию (1:0). Тогда Месси и получил травму, из-за нее был заменен во втором тайме.

Лионель Месси США Интер Майами футбол
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