Чилийский футболист Виктор Давила покинул ЦСКА

Виктор Давила Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Чили Виктор Давила перешел из ЦСКА в мексиканскую "Америку", сообщается на сайте московского футбольного клуба.

"Мы благодарим Виктора за время, проведенное в составе красно-синих, и желаем ему удачи в новом клубе!" - говорится в сообщении.

26-летний спортсмен перешел в ЦСКА летом прошлого года из мексиканского "Леона". В армейском клубе он провел 38 матчей, забив шесть мячей.

По сообщениям СМИ, инициатором ухода был сам Давила – по семейным обстоятельствам.