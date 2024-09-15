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Чилийский футболист Виктор Давила покинул ЦСКА

Чилийский футболист Виктор Давила покинул ЦСКА
Виктор Давила
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Чили Виктор Давила перешел из ЦСКА в мексиканскую "Америку", сообщается на сайте московского футбольного клуба.

"Мы благодарим Виктора за время, проведенное в составе красно-синих, и желаем ему удачи в новом клубе!" - говорится в сообщении.

26-летний спортсмен перешел в ЦСКА летом прошлого года из мексиканского "Леона". В армейском клубе он провел 38 матчей, забив шесть мячей.

По сообщениям СМИ, инициатором ухода был сам Давила – по семейным обстоятельствам.

ЦСКА футбол Виктор Давила
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