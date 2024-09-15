Чилийский футболист Виктор Давила покинул ЦСКА
Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Чили Виктор Давила перешел из ЦСКА в мексиканскую "Америку", сообщается на сайте московского футбольного клуба.
"Мы благодарим Виктора за время, проведенное в составе красно-синих, и желаем ему удачи в новом клубе!" - говорится в сообщении.
26-летний спортсмен перешел в ЦСКА летом прошлого года из мексиканского "Леона". В армейском клубе он провел 38 матчей, забив шесть мячей.
По сообщениям СМИ, инициатором ухода был сам Давила – по семейным обстоятельствам.