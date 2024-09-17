"Зенит" обыграл "Рубин" и вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:0 выиграли у казанского "Рубина" в домашнем матче четвертого тура Пути РПЛ розыгрыша Кубка России.

На 27-й минуте гол забил Густаво Мантуан. Ему ассистировал Александр Соболев, который, таким образом, сделал первое результативное действие в матчах за "Зенит" после перехода из "Спартака".

На 58-й минуте отличился Дмитрий Чистяков.

"Зенит" набрал 10 очков, он занимает первое место в группе D и гарантировал себе место в плей-офф.

"Рубин" - на втором месте, 6 баллов. Далее идут тольяттинский "Акрон" (5) и воронежский "Факел", которые свой матч проведут позднее.