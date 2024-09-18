Призер ЧМ-2018 в России Перишич перешел в ПСВ
Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Хорватии по футболу Иван Перишич подписал контракт с ПСВ, сообщается на сайте нидерландского клуба.
Соглашение ПСВ с 35-летним форвардом рассчитано до лета 2025 года.
Предыдущим клубом Перишича был хорватский "Хайдук", с котором он разорвал контракт. Это позволило игроку перейти в ПСВ на правах свободного агента вне трансферного окна.
Перишич – обладатель титулов в составе немецких "Боруссии" (Дортмунд), "Вольфсбурге", "Баварии", итальянском "Интере".
В составе сборной Хорватии он стал серебряным призером ЧМ-2018 в России и 2022 в Катаре.