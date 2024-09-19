"Локомотив" забил пять голов "Химкам" и вышел в плей-офф Кубка России

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 5:1 взяли верх над "Химками" в гостевом матче четвертого тура Пути РПЛ Кубка России.

По два гола забили Тимур Сулейманов (47, 69 – с пенальти) и Сергей Пиняев (62, 63), также в составе победителей отличился Сесар Монтес (52).

Автор единственного гола в составе "Химок" - Зелимхано Бакаев (90). На 90+1 минуте у "Химок" был удален Эдгардо Фаринья.

"Локомотив" набрал 12 очков и занимает первое место в группе В, московская команда досрочно вышла в плей-офф. Далее в группе идут "Ростов" (9), "Химки" (3) и "Оренбург" (0).

В другом матче игрового вечера грозненский "Ахмат" со счетом 2:1 в Нижнем Новгороде выиграл у местного "Пари НН".

В составе "Ахмата" голы забили Максим Самородов (9) и Лукас Ловам (59, с пенальти), в составе "Пари НН" - Кирилл Гоцук (28).

Положение в группе С: 1. "Краснодар" (9), 2. ЦСКА (8), 3. "Ахмат" (6), 4. "Пари НН" (1).