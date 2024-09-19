"Спартак" разгромил "Крылья Советов" и вышел в плей-офф Кубка России

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 4:1 взяли верх над самарскими "Крыльями Советов" в домашнем матче четвертого тура Пути РПЛ Кубка России.

На 2-й минуте в составе "Спартака" гол забил Шамар Николсон, на 19-й – Роман Зобнин. На 41-й минуте футболист "Крыльев" Кирилл Печенин срезал мяч в свои ворота.

На 68-й минуте Владислав Шитов поразил ворота "Спартака", на 89-й минуте новичок московского клуба Рикарду Мангаш восстановил крупное преимущество хозяев.

Команда из Самары доигрывала встречу вдевятером. На 84-й минуте Максим Витюгов получил тяжелую травму, но заменить его "Крылья Советов" не смогли, поскольку исчерпали лимит замен. На 86-й минуте Печенин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Спартак" набрал 9 очков, он лидирует в группе А. Кроме того, команда досрочно вышла в плей-офф Пути РПЛ. Далее в группе идут московское "Динамо" (8), махачкалинское "Динамо" (7) и "Крылья Советов" (0). Самарский клуб лишился шансов на выход в плей-офф.