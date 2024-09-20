"Монако" с Головиным обыграл "Барселону" в Лиге чемпионов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Монако" со счетом 2:1 победили "Барселону" в домашнем матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Испанская команда оказалась в меньшинстве уже на 11-й минуте, когда красную карточку получил Эрик Гарсия. Численным преимуществом "Монако" воспользовался через пять минут, когда точный удар нанес Манес Аклиуш.

На 28-й минуте Ламин Ямаль сравнял счет, но на 71-й минуте Джордж Иленикена провел победный для хозяев гол.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле на 46-й минуте.

Остальные матчи игрового дня завершились следующим образом: "Фейеноорд" (Нидерланды) – "Байер" (Германия) – 0:4, "Црвена Звезда" (Сербия) – "Бенфика" (Португалия) – 1:2, "Атлетико" (Испания) – "Лейпциг" (Германия) – 2:1, "Аталанта" (Италия) – "Арсенал" (Англия) – 0:0, "Брест" (Франция) – "Штурм" (Австрия) – 2:1.

В сезоне-2024/25 турнир пройдет по обновленному формату, главная его особенность: команд объединит одна таблица, они не будут разделены на группы. В соревновании примут участие 36 команд. Каждый клуб в Лиге чемпионов сыграет по восемь матчей с разными командами (с четырьмя по разу дома, с четырьмя – в гостях).

Первые восемь команд напрямую выходят в 1/8 финала, еще 16 – в 1/16 финала, остальные выбывают из турнира.