Поиск

"Монако" с Головиным обыграл "Барселону" в Лиге чемпионов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Монако" со счетом 2:1 победили "Барселону" в домашнем матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Испанская команда оказалась в меньшинстве уже на 11-й минуте, когда красную карточку получил Эрик Гарсия. Численным преимуществом "Монако" воспользовался через пять минут, когда точный удар нанес Манес Аклиуш.

На 28-й минуте Ламин Ямаль сравнял счет, но на 71-й минуте Джордж Иленикена провел победный для хозяев гол.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле на 46-й минуте.

Остальные матчи игрового дня завершились следующим образом: "Фейеноорд" (Нидерланды) – "Байер" (Германия) – 0:4, "Црвена Звезда" (Сербия) – "Бенфика" (Португалия) – 1:2, "Атлетико" (Испания) – "Лейпциг" (Германия) – 2:1, "Аталанта" (Италия) – "Арсенал" (Англия) – 0:0, "Брест" (Франция) – "Штурм" (Австрия) – 2:1.

В сезоне-2024/25 турнир пройдет по обновленному формату, главная его особенность: команд объединит одна таблица, они не будут разделены на группы. В соревновании примут участие 36 команд. Каждый клуб в Лиге чемпионов сыграет по восемь матчей с разными командами (с четырьмя по разу дома, с четырьмя – в гостях).

Первые восемь команд напрямую выходят в 1/8 финала, еще 16 – в 1/16 финала, остальные выбывают из турнира.

Александр Головин футбол Монако Барселона Лига чемпионов УЕФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Спартак" разгромил "Крылья Советов" и вышел в плей-офф Кубка России

"Круче, чем Месси". В США восторгаются футболистом сборной России

"Круче, чем Месси". В США восторгаются футболистом сборной России

РФС признал Тюкавина лучшим футболистом прошлого сезона

РФС признал Тюкавина лучшим футболистом прошлого сезона

Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

Гол россиянина Миранчука лишил команду Месси победы в матче MLS

ПСЖ с вратарем Сафоновым в составе обыграл "Жирону" в Лиге чемпионов

ПСЖ с вратарем Сафоновым в составе обыграл "Жирону" в Лиге чемпионов

ЦСКА обыграл "Краснодар" в Кубке России по футболу

Россиянин Сафонов попал в стартовый состав ПСЖ на матч ЛЧ с "Жироной"

Православный жест дзюдоиста оказался не единственной причиной его отстранения

Умер лучший игрок ЧМ-1990 по футболу Сальваторе Скиллачи

Умер лучший игрок ЧМ-1990 по футболу Сальваторе Скиллачи
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });