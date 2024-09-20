ФИДЕ назвала Карлсена лучшим гроссмейстером в истории шахмат

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Международная шахматная федерация (ФИДЕ) признала норвежца Магнуса Карлсена лучшим гроссмейстером в истории среди мужчин.

Лучшим гроссмейстером среди женщин признана венгерка Юдит Полгар.

Карлсен и Полгар получили награды на гала-вечере, посвященному 100-летию Международного дня шахмат.

Карлсен – 16-й чемпион мира, титул он завоевал в 2013 году и неоднократно его защищал. В 2023 году лишился звания, поскольку отказался участвовать в очередном матче за мировую корону.

Полгар возглавляла рейтинг ФИДЕ с 1989 по 2015 год. Она единственная женщина, преодолевшая рейтинговую отметку в 2700 балла, а пиковый показатель равен 2735 в 2005 году.