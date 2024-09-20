Поиск

ФИДЕ назвала Карлсена лучшим гроссмейстером в истории шахмат

ФИДЕ назвала Карлсена лучшим гроссмейстером в истории шахмат
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Международная шахматная федерация (ФИДЕ) признала норвежца Магнуса Карлсена лучшим гроссмейстером в истории среди мужчин.

Лучшим гроссмейстером среди женщин признана венгерка Юдит Полгар.

Карлсен и Полгар получили награды на гала-вечере, посвященному 100-летию Международного дня шахмат.

Карлсен – 16-й чемпион мира, титул он завоевал в 2013 году и неоднократно его защищал. В 2023 году лишился звания, поскольку отказался участвовать в очередном матче за мировую корону.

Полгар возглавляла рейтинг ФИДЕ с 1989 по 2015 год. Она единственная женщина, преодолевшая рейтинговую отметку в 2700 балла, а пиковый показатель равен 2735 в 2005 году.

ФИДЕ Магнус Карлсен шахматы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Монако" с Головиным обыграл "Барселону" в Лиге чемпионов

"Спартак" разгромил "Крылья Советов" и вышел в плей-офф Кубка России

"Круче, чем Месси". В США восторгаются футболистом сборной России

"Круче, чем Месси". В США восторгаются футболистом сборной России

РФС признал Тюкавина лучшим футболистом прошлого сезона

РФС признал Тюкавина лучшим футболистом прошлого сезона

Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

Гол россиянина Миранчука лишил команду Месси победы в матче MLS

ПСЖ с вратарем Сафоновым в составе обыграл "Жирону" в Лиге чемпионов

ПСЖ с вратарем Сафоновым в составе обыграл "Жирону" в Лиге чемпионов

ЦСКА обыграл "Краснодар" в Кубке России по футболу

Россиянин Сафонов попал в стартовый состав ПСЖ на матч ЛЧ с "Жироной"

Православный жест дзюдоиста оказался не единственной причиной его отстранения

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });