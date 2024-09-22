Ландо Норрис выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Британец Ландо Норрис из McLaren стал победителем Гран-при Сингапура, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен (Red Bull), третье – австралиец Оскар Пиастри (McLaren).

В общем зачете лидирует Ферстаппен, в активе которого 331 очко. Второе место занимает Норрис (279), третье – монегаск Шарль Леклер из Ferrari (245).

Следующий гоночный уикенд в рамках "Формулы-1" пройдет 18-20 октября в рамках Гран-при США.