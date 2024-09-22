Поиск

Ландо Норрис выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Британец Ландо Норрис из McLaren стал победителем Гран-при Сингапура, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен (Red Bull), третье – австралиец Оскар Пиастри (McLaren).

В общем зачете лидирует Ферстаппен, в активе которого 331 очко. Второе место занимает Норрис (279), третье – монегаск Шарль Леклер из Ferrari (245).

Следующий гоночный уикенд в рамках "Формулы-1" пройдет 18-20 октября в рамках Гран-при США.

автоспорт Формула-1
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФИДЕ сохранила санкции в отношении россиян

ФИДЕ сохранила санкции в отношении россиян

"Рубин" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

"Рубин" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

"Зенит" обыграл "Факел" и вернул себе лидерство РПЛ

"Краснодар" разгромил "Акрон" и вышел в лидеры РПЛ

"Краснодар" разгромил "Акрон" и вышел в лидеры РПЛ

Кириленко переизбран на пост президента Российской федерации баскетбола

ФИДЕ назвала Карлсена лучшим гроссмейстером в истории шахмат

ФИДЕ назвала Карлсена лучшим гроссмейстером в истории шахмат

"Монако" с Головиным обыграл "Барселону" в Лиге чемпионов

"Спартак" разгромил "Крылья Советов" и вышел в плей-офф Кубка России

"Круче, чем Месси". В США восторгаются футболистом сборной России

"Круче, чем Месси". В США восторгаются футболистом сборной России

РФС признал Тюкавина лучшим футболистом прошлого сезона

РФС признал Тюкавина лучшим футболистом прошлого сезона
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });