"Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в девятом туре РПЛ

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Московские клубы "Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в матче девятого тура Российской премьер лиги. Встреча прошла на "Лукойл Арене" и завершилась со счетом 2:2.

На третьей минуте счет открыл игрок "Динамо" Константин Тюкавин.

На седьмой Манфред Угальде сравнял счет, а Эсекьель Барко на 23-й минуте вывел красно-белых вперед точным ударом с пенальти.

Тюкавин забил свой второй мяч в этой встрече уже в компенсированное время.

Игрок динамовцев Эль-Мехди Маухуб получил две желтые карточки за три минуты (72-я и 75-я) и был удалён с поля.

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице (16 очков). "Динамо" заработало 17 очков и идет на четвёртой строчке.