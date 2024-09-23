Гаджимагомедов проведет защиту пояса WBA в поединке с немцем Хартом

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Чемпион мира по версии WBA в бриджервейте россиянин Муслим Гаджимагомедов 17 октября проведет первую защиту пояса в поединке с немцем Леоном Хартом, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

12-раундовый бой пройдет на турнире "Ночь чемпионов IBA" в Уфе в рамках форума "Россия – спортивная держава".

Гаджимагомедов завоевал титул WBA в июле на турнире "Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA" в Серпухове, техническим нокаутом в четвертом раунде победив китайца Чжана Чжаосиня. 27-летний Гаджимагомедов – двукратный чемпион мира, финалист Олимпийских игр-2020, чемпион Европы-2024, победитель Европейских игр-2019. На его счету на профессиональном ринге четыре победы (три – нокаутом) в четырех поединках.

36-летний Харт владел титулами WBO European, WBC Asian. Он одержал 22 победы (13 – нокаутом), потерпел пять поражений, один бой завершился вничью.