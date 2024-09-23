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Боксеру Силягину организуют бой за лидерство в рейтинге IBF

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов заявил о том, что россиянину Павлу Силягину планируется организовать поединок за лидирующие строчки в рейтинге IBF. Также, сказал он, есть большие планы на россиянина Харитона Агрба.

"Павел сейчас уже в рейтинге IBF. Думаю, что завоевание титула должно сильно его продвинуть. В его весе первая и вторая строчка рейтинга должны освободиться, и мы постараемся дать Павлу бой за второе место в топ-15 сильнейших, а может быть даже сразу и за первое. На Харитона большие планы, он боксер высочайшего класса. Он уже сейчас может конкурировать со всеми чемпионами в своем весе - в 63,5 кг. Мы попытаемся быстро продвинуть его к титулу, будем смотреть в начале следующего года. Это будет или по WBA, или по IBF, сразу титульный элиминатор или какие-то другие интересные нам варианты", - сказал Титов "Интерфаксу".

Бронзовый призер чемпионата мира и Европейских игр 2015 года, эск-чемпион WBC Silver Павел Силягин 6 сентября в Челябинске на турнире RCC Boxing Promotions победил Улугбека Собирова из Узбекистана и завоевал пояс IBF Intercontinental во втором среднем весе.

Серебряный призер Европейских игр-2019 Харитон Агрбана том же турнире победил аргентинца Клаудио Габриэля Данефа и завоевал пояса IBF Intercontinental и WBA Continental в первом полусреднем весе.

Впервые с февраля 2022 года на территории России был санкционирован титульный поединок по версии IBF.

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