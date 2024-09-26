"Зенит" оштрафован за оскорбительные скандирования фанатами про Соболева

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал петербургский "Зенит" за поведение фанатов во время матча Кубка России по футболу против казанского "Рубина". Об этом сообщает "Матч ТВ".

20 тысяч рублей "Зенит" выплатит за оскорбительные скандирования болельщиками команды в адрес ее новичка Александра Соболева.

На такую же сумму "Зенит" оштрафован за то, что фанаты зажгли дымовую шашку.

Матч прошел 17 сентября в Петербурге и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Первое результативное действие в составе "Зенита" записал на свой счет перешедший из московского "Спартака" нападающий Александр Соболев. Этот трансфер вызвал неоднозначную реакцию со стороны болельщиков обеих команд.