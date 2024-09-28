ПСЖ с Сафоновым обыграл "Ренн" в чемпионате Франции

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Пари Сен-Жермен" со счетом 3:1 победили "Ренн" в домашнем матче шестого тура чемпионата Франции.

Два гола в составе хозяев забил Брэдли Баркола (30, 68 минуты), один – Ли Кан Ин (58).

За ПСЖ вновь отыграл российский вратарь Матвей Сафонов, перешедший в парижский клуб прошедшим летом из "Краснодара". Единственный гол в матче с "Ренном" он пропустил на 75-й минуте от реализовавшего пенальти Арно Калимуэндо.

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин сыграл за ПСЖ в трех матчах (включая один – в Лиге чемпионов УЕФА) и пропустил два гола.

Основной вратарь ПСЖ итальянец Джанлуиджи Доннарумма недавно получил травму.